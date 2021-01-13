Пока прививки от коронавируса делают врачам и учителям. По данным минздрава региона, иммунную защиту таким образом уже получили 400 жителей региона. А первый укол вакцины поставили 1300.- Несмотря на праздничные дни, процесс вакцинации не был прерван. Повторную прививку от коронавирусной инфекции нужно делать по графику. Те, кто получили первую дозу вакцины в декабре, сейчас ставят заключительную дозу, - отметил министр здравоохранения региона Яков Сандаков.Напомним, всего в Иркутскую область поступило 4842 дозы, и еще одна партия в количестве 3900 штук, к концу января общее число должно вырасти до 20 тысяч . Для массовой вакцинации этого пока недостаточно, отметил министр, нужен запас в десятки тысяч доз. Минздрав страны распределяет прививки в буквальном смысле «с колес», по мере производства на фармпредприятиях. На сегодняшний день от COVID-19 прививают группы риска – медицинских работников и педагогов. Уже известно, что впоследствии этот список будет расширен за счет работников ЖКХ и социальной сферы, а впоследствии, вероятно, и пожилых людей.Все препараты ставятся бесплатно, каждый прошедший процедуру, вносится в отдельный регистр, за их здоровьем наблюдают. В России сделано уже 800 тысяч прививок, и особых осложнений не отмечено – только легкое недомогание и незначительное повышение температуры. Желающих гарантировать себе иммунитет очень много, хотя сама вакцинация – дело добровольное.