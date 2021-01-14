Переливание плазмы переболевших коронавирусом и получивших высокие показатели антител – это один из не самых стандартных методов лечения коронавируса. Но с его помощью можно спасать жизни. В частности, он практикуется в соседней Бурятии. А теперь и у нас в регионе.- Продолжаем расширять методы лечения коронавируса, - рассказывает глава региона Игорь Кобзев. - Областная станция переливания крови приступила к заготовке антиковидной плазмы. Она предназначена для пациентов со средним и тяжелым течением болезни. Двенадцати жителям региона плазма уже перелита.Антиковидную плазму смогут сдавать для больных доноры, которые перенесли коронавирус или имеют антитела после вакцинации. Считается, что это поможет организму больного победить коронавирусную инфекцию.В областном бюджете финансирование этого метода лечения уже предусмотрено.