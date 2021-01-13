Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» удачно провели очередной выездной матч Суперлиги. В Ульяновске бело-синие одолели местную «Волгу» со счетом 4:2.Первый тайм этого матча выдался нерезультативным. Зрители увидели всего один забитый мяч. Уже на первой минуте вперед иркутян вывел Рауан Исалиев. В первой половине второй 45-минутки наши хоккеисты удвоили преимущество благодаря Вячеславу Вдовенко. Вскоре хозяева льда отыграли один мяч. Через три минуты все тот же Рауан Исалиев оформил дубль. «Волге» удалось вновь сократить отставание в счете, забив во второй раз. Но за три минуты до конца игры, все вопросы о победителе снял наш Николай ИващенкоПосле этой победы «Байкал-Энергия» с 33 набранными очками, занимает 3-ю строчку в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Евгения Хвалько проведут 17 январе в Москве против абсолютного лидера чемпионата России «Динамо».