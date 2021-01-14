В 2021 году запись в первый класс начнется позже, чем обычно, на целых два месяца. Записать ребенка в школу теперь можно только с 1 апреля. Напомним, ранее заявления от родителей принимали уже в феврале.Как сообщает Байкал Инфо, эти изменения приняты на федеральном уровне, в силе они с 2021 года. Первыми попасть в школу могут те, кто проживает по адресам, прикрепленным к учебному заведению, а также те ребята, кто имеет преимущество при зачислении.- Это дети военнослужащих, сотрудников полиции, органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, Росгвардии, УФСИН, - отмечает Байкал Инфо.Также право на первоочередное зачисление в образовательное учреждение имеют братья и сестры учеников, уже обучающихся в данной школы. Но, важное замечание: обязательно дети должны жить в одной семье. Всех этих ребят зачислят уже до 30 июня.Когда же начнут записывать тех, кто хочет опасть в данную школу не по прописке? С 6 июля по 5 сентября. Здесь тоже есть свои «подводные камни» - в учебном заведении должны на этот момент остаться свободные места. Узнать если ли они, можно будет 5 июля на сайтах школ.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08