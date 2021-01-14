Пришлось убить, чтобы спасти жизни. Полицейский застрелил агрессивную собаку в одном из поселков Усть-Илимского района Иркутской области.- Помогите, пес моей матери сорвался с цепи и покусал ее и моего брата, - позвонила полицейским сибирячка. – Они отбились от него и спрятались в доме, но он кружит там в ограде. Что делать?Как оказалось, травмы были серьезные, покусанным хозяевам нужна была помощь врачей, но приехавшие на вызов медики не смогли попасть к своим пациентам – собака продолжала создавать угрозу. К заложникам разъяренного четвероногого выехали сотрудники патрульно-постовой службы.- В связи с возникшей очевидной угрозой жизни и здоровью, а также в соответствии с законом «О полиции» полицейский применил табельное оружие, обезвредив опасное животное, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Никто из людей при этом не пострадал.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08