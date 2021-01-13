Планируете покупку квартиры? Ждете снижения цен? В 2021 году, как сообщает News.ru, снижения цен на недвижимость не ожидается. Стоимость «квадрата» в новостройках будет только расти, стоимость вторичного жилья стабилизируется, но с учетом того, что за минувший год стоимость квартир выросла на 15-20%. Но покупатели на квадратные метры все же находились.«Количество сделок на рынке недвижимости резко снизилось весной, однако со снятием карантина в начале лета люди начали активно вкладываться в новостройки, понимая, что нужно как-то сохранить свои сбережения, - пишет News.ru.Покупали бюджетное жилье, а также класса «комфорт» и «комфорт плюс». Среди элитных квартир резкого скачка продаж не было. Прогнозы от экспертов рынка недвижимости на наступивший год – здесь. Они, кстати, отмечают возможное снижение цен на «метры» в 2022-ом.