Отключение света в Иркутске 15 января 2021 ждет жителей части домов областного центра. В планах у специалистов электросетевой компании провести работы в Ленинском, Октябрьском, Свердловском, Правобережном районах. Электричества не будет на срок от получаса до 5 часов.«С наступлением особо низких температур мы минимизируем проведение плановых работ с ограничением электроснабжения, но полностью исключить отключения нет возможности, в том числе из-за подключения новых потребителей, эти обязательства установлены законодательством», - сообщает Иркутская электросетевая компания.Так отключение света в Иркутске 15 января 2021 проведут в домах на улицах Таманская, Красный Путь, Лазо, Ленинградская, Байкальская, Волжская, Партизанская, Глеба Успенского, Енисейская, Качугская, Хомутовская, Шевцова, Яковлева, Целинная, Новгородская и другие (см.таблицу)Отключение света в Иркутске 15 января 2021: Ленинский районОтключение света в Иркутске 15 января 2021: Свердловский районОтключение света в Иркутске 15 января 2021: Октябрьский районОтключение света в Иркутске 15 января 2021: Правобережный районК ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08