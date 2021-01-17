В ночь на воскресенье, 17 января, в переулке Пограничном Иркутска загорелась квартира на третьем этаже шестиэтажного дома. Хозяйку жилища пожарным пришлось эвакуировать через окно, потому что путь к спасанию ей заблокировал огонь. Всего на этом пожаре было спасено десять человек, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.- Сообщении о возгорании поступило на пульт дежурного в 03.09 утра, - уточнили в ведомстве. – На место происшествия прибыли 26 человек личного состава, четыре автоцистерны, автолестница и спецтехника спасателей.Когда пожарные приехали, из окна квартиры на третьем этаже шел дым. По лестнице пожарные забрались в квартиру через окно. Одновременно эвакуировали жильцов соседних квартир. В общей сложности из дома были спасены десять человек, 53 человека, в том числе 12 детей, эвакуировались самостоятельно.- Хозяйку горящей квартиры эвакуировали через окно кухни, где и начался пожар, - отметили в МЧС. – Дознаватели установили, что огонь, распространившись от вспыхнувшего холодильника, отрезал женщине выход в коридор и подъезд.Выяснилось, что хозяйка квартиры, проснувшись ночью, увидела дым и огонь на кухне в том месте, где находился включённый в электросеть холодильник. Чтобы не задохнуться в дыму, женщина открыла окно, из-за притока воздуха огонь мгновенно распространился в сторону выхода из квартиры. Тогда женщина позвонила в службу спасения.В результате пожара повреждены бытовая техника и мебель в кухне на площади три квадратных метра.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08