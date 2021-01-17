Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства лобового столкновения двух иномарок в Братском районе, в результате которого пострадали водители обоих автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.Авария произошла сегодня, 17 января, около 18.00 на 196 километре трассы «Вилюй». На заснеженной дороге лоб в лоб столкнулись автомобили «Тойота Ноа» и «Деу Нексиа». От удара бампера обеих машин превратились в груду металлолома. Пострадали оба водителя – им потребовалась медицинская помощь.- Возраст водителей сейчас уточняет, - отметили в полиции.Установлено, что в машинах вместе с водителями были и пассажиры. Сколько их пострадало – пока не известно.На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД и сотрудники МЧС. Причину аварии и виновника еще предстоит установить.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08