Распоряжение о вакцинации подписал глава Иркутской области Игорь Кобзев. Массовая вакцинация от коронавируса в в Иркутске и регионе будет проходить поэтапно, ведь препарат поступает в регионы буквально с колес, с фармацевтических предприятий. Однако уже известно, что в начале февраля доставят еще 43 тысячи доз, а в марте эта цифра возрастет втрое.- Всего к началу марта мы ожидаем, что в область придет более 120 тысяч доз. Поставки будут увеличиваться с учетом наращивания в России производственных мощностей. На этой неделе в Иркутске открываются дополнительные прививочные кабинеты: в медсанчасти ИАПО, поликлинике №11, больницах № 9 и 10. Будет организована доставка вакцины в отдаленные районы – с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований хранения вакцины, - сказал Игорь Кобзев.Конечно, у каждого из нас - масса вопросов про массовую вакцинацию от коронавируса в Иркутске и регионе, начиная от того, какие противопоказания есть и кому нельзя ставить укол, до того, как подготовиться к процедуре и какой режим соблюдать те три недели между уколами. Для ответа на эти вопросы будет создана горячая линия.