Карантин снят. Все школы Иркутской области, кроме одной в поселке Жигалово, где высокий уровень COVID-19, работают в обычном режиме. Кроме того, есть хорошая новость - учеников больше не будут отправлять на удаленку. Раньше решение о том, как учиться - дистанционно или как всегда, принимали администрации. Теперь решение другое.- Риск распространения коронавируса в школьных коллективах специалистами признан минимальным. Тем не менее, школам по-прежнему необходимо уделять особое внимание соблюдению мер эпидемиологической безопасности, - отметил на оперштабе глава региона Игорь Кобзев.Необходимо измерять детям температуру, проветривать классы, проводить дезинфекцию. В общем-то, ничего невозможного. Но эти меры позволят сохранить здоровье детей, родителей и педагогов при инфекционных заболеваниях.Что касается детских садов, то здесь работают дежурные группы. Они открыты практически во всех садиках. На карантин закрыт один, в Нукутском районе. Но вполне вероятно, что все сады скоро откроют. Этот вопрос обсудят в ближайшие дни.