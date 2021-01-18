О похищении своей 3-летней дочки полицейским сообщил житель Хоринского района Бурятии. Он рассказал, что 18 января к нему в дом вломился вооруженный пистолетом мужчина, и угрожая, забрал дочь, посадил в машину и уехал.Отец успел быстро позвонить в полицию, и похитителя задержали по горячим следам. Его машину остановили при въезде в Улан-Удэ. За рулем находился 39-летний ранее судимый мужчина, у которого нашли пневматический пистолет «Gamo P-27 Dual». После этого следователи восстановили полную картину преступления.Оказалось, что девочка после развода родителей осталась жить с отцом. Ее мать уехала жить в другой регион, где позже обратилась в суд, чтобы забрать дочь себе. Однако еще до решения суда, женщина вместе с ранее судимым приятелем вернулась в Бурятию. На такси они приехали к дому, где находилась девочка. Мать осталась в автомобиле, а ее друг зашел внутрь, где, похитил ребенка, вывел на улицу и посадил в машину к матери. После чего они спокойно уехали.- Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего, совершенное с применением оружия», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Решается вопрос о заключении похитителя под стражу.