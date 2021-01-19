Житель Усолья-Сибирского в Иркутской области едва не остался без квартиры. Дело в том, что мужчина занял у знакомого миллион рублей и не отдал в оговоренный срок. Тогда кредитор решил идти в суд. Суд, конечно, постановил взыскать деньги в полном объеме. За дело взялись судебные приставы. Должнику объяснили, что ему дается время на добровольное возвращение занятой суммы, если возврата займа не будет – последуют принудительные меры. И они последовали. Средства были списаны со счетов усольчанина, но их не хватило.- Судебным приставом установлено имущество должника – однокомнатная квартира в пятиэтажном доме, составлен акт описи и ареста жилого помещения с целью его реализации на публичных торгах, - рассказала пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области начальник отдела Элеонора Шестопалова.Испугавшись, что останется без квартиры, должник вернул оставшуюся сумму - 984 000 рублей.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08