Кто не любит покататься зимой с ледяных горок? Вот и 17 января на базе отдыха в Ангарске возле склона собралась толпа взрослых и детей. Но развлечение кончилось бедой. Двое ребят одновременно помчались с горки на тюбах и столкнулись. Один из них,10-летний школьник, получил травму. Вот уже два дня он лежит в больнице. Второй мальчик получил легкие травмы.- Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Выяснилось, что ребенок находился на горке вместе с товарищем и его родителями.Еще один подобный случай на днях произошел в Шелеховском районе. Две школьницы катались на тюбе с горки возле села Введенщина и врезались в дерево. Одна из них получила травму позвоночника и тоже попала в больницу.Полицейские напоминают о безопасности: не стоит кататься нескольким людям на одной \\"плюшке\\", сцеплять тюбы между собой и, тем более, привязывать их к транспорту.