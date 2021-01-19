В Иркутской области в 2020 году на 8,2% сократилось число преступлений. В результате регион занял 19-ю строчку в рейтинге преступности по стране, улучшив позиции на пять пунктов. Ранее, допустим, в 2012 году, наша область и вовсе занимала четвертое место.- По количеству раскрытых преступлений Приангарье заняло 13 позицию в России, - сообщили в ГУ МВД по региону. - Сотрудниками органов внутренних дел рассмотрено почти 1,5 миллиона заявлений и обращений граждан.Удалось раскрыть 22 тысячи преступлений, установить 19 тысяч правонарушителей.По сравнению с 2015 годом количество разбоев и грабежей в Иркутской области сократилось в 2,5 раза, за прошлый год - практически на треть. Стало меньше преступлений в общественных местах и в быту, меньше ДТП.Однако остается непростой обстановка по дистанционным кражам и мошенничествам.