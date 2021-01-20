Солистка группы "Бурановские бабушки" посоветовала Little Big, как выступать на Евровидении. Фото: Диля Ахмадишина

Экс-солистки группы «Бурановские бабушки» практически готовы выступить вместе с Little Big, но нужна сама песня. Об этом NEWS.ru сообщила участница коллектива Ольга Туктарева.

- Мы аккуратны в этом вопросе. Принимаем решение совместно. У нас получаются интересные дуэты. Нужно пробовать и смотреть, что получится, — отметила знаменитая солистка "Бурановских бабушек" Туктарева ( начиная с 2012 года группа выступает как "Бабушки из Буранова").

Ольге Туктаревой коллектив понравился.

- Очень веселые ребята. Неординарные, заводные. Я не любитель такой музыки, но чем больше разнообразия и выбора, тем лучше. Есть закон: количество всякого в какое-то время переходит в качество. Надеюсь, на Евровидении это случится, — сказала исполнительница.

Солистка дала советы, как добиться успеха на конкурсе. Вполне возможно, если группа Little Big все же там выступит, они и пригодятся им. А еще - пригодятся, пожалуй, всем, готов выступать на эстраде. Что советует бабушка из тех, что покорили сердца миллионов? Самое главное - понимать, что это только очередная сцена, состязание, и не больше. А значит, надо чувствовать себя легко и свободно. А петь - ярко и зажигательно. Согласитесь, что-то в этом есть? Кстати, композиция Uno, которую должны были исполнить Little Big на Евровидении, вошла в топ самых любимых у жителей нашей страны в прошлом году.