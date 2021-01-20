ВХЛ: ХК «Ермак» в овертайме обыграл «Южный Урал». Фото: Татьяна ГЛЮК.

Хоккеисты ангарского «Ермака» удачно начали новую домашнюю серию игр в Высшей хоккейной лиге. На родном льду «оранжевые» обыграли «Южный Урал» из Орска со счетом 6:5. Судьба встречи решилась в дополнительное время.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол гостей, ангарчане ответили точным броском Даниила Калмыкова. Второй отрезок выдался более результативным. Наши парни отправили в ворота команды из Орска три шайбы. Отличились Максим Мизюрин, Евгений Соловьев и Иван Лапшин. Хоккеисты «Южного Урала» смогли забить лишь один раз.

В заключительном периоде уже гости отправили в ворота хозяев три шайбы, на что «оранжевые» ответили одним голом Максима Мизюрина. Основное время игры закончилось со счетом 5:5, и встреча перетекла в овертайм, в котором победу нашей команде принесла шайба все того же Максима Мизюрина.

Следующий матч «Ермак» проведет 22 января. На родном льду ангарчане скрестят клюшки с «Горняком» из башкирского города Учалы.