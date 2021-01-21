Моральный вред от ДТП был оплачен сибиряком после ареста автомобиля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Три года в колонии поселения и три года запрета на управление транспортными средствами – таким был итог судебных заседаний в Иркутской области, на которых рассматривалось дело пьяного водителя, который не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с другой машиной. Также Нижнеудинский городской суд обязал виновника оплатить пострадавшему в ДТП моральный вред, причиненный аварией - 100 тысяч рублей.

После того, как мужчина освободился, к нему пришли судебные приставы и напомнили о необходимости выплатить деньги. Объяснили, что сделать это нужно в срок, иначе будут принимать меры. Слова специалистов были проигнорированы.

- В связи с этим на автомобиль марки MINI Hatch, 2002 года выпуска, принадлежащий на праве собственности должнику, был наложен запрет на регистрационные действия, - рассказала пресс-службе УФССП РФ Приангарья судебный пристав-исполнитель отделения Анастасия Наумова.

И принудительные меры снова сработали. Сибиряк, решивший срочно продать автомобиль, выплатил пострадавшему в ДТП нужную сумму.

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