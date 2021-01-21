Руководителей исправительной колонии №6 и СИЗО-1 Иркутска отстранили от работы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники ФСИН России, которые с 18 января начали проверки исправительных учреждений Иркутской области, нашли ряд нарушений в иркутской исправительной колонии №6. Так, там выявили факт сексуального насилия со стороны осужденных в отношении 31-летнего осужденного.

- Пострадавшего экстренно госпитализировали в областную больницу, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области. - Также были приняты заявления от подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которые рассказали о противоправных действий сотрудников и следственно-арестованных СИЗО-1 Иркутска. Назначена служебная проверка. На время ее проведения руководители СИЗО-1 и ИК-6 отстранили от работы.

Подключился к делу и следственный комитет.

- Возбуждены уголовные дела по факту совершения противоправных действий в отношении осужденного и по факту халатности должностных лиц ИК, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Сейчас следователи выясняют все подробности инцидента.