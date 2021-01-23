В ковидных госпиталях Иркутской области 23 января лечат более 2400 пациентов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области заболеваемость коронавирусом сохраняется на одном уровне уже несколько недель. За сутки COVID-19 подтверждается у плюс/минус 260 человек. Сегодня, 23 января, Оперативный штаб сообщил, что положительные тесты получили 261 наш земляк. Таким образом, общее число подтвержденных случаев инфицирования стало 46 831.

- В ковидных госпиталях региона 23 января медики лечат 2432 пациентов, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – За сутки новых госпитализированных не было.

За последние 24 часа в регионе выздоровели 297 человек. Всего с инфекцией в Приангарье справились уже 41 348 заболевших. Увы, специалисты сообщают о новых смертях – за сутки умерли 11 человек, 10 из них от коронавируса.

Всего с начала пандемии ее жертвами стали 1788 жителей региона: 1586 из них сгубил COVID-19, еще 202 были больны и другими заболеваниями, которые стали причиной их кончины.

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