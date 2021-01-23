«Байкал-Энергия» дома разгромила «Уральский Трубник» Фото: Андрей СИНЬКОВ

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» одержали уверенную победу в домашнем матче Суперлиги. На родном льду бело-синие разгромили «Уральский Трубник» из Первоуральска со счетом 11:3.

Серьезную заявку на победу наши парни сделали ещё в первом тайме, когда отправили в ворота гостей шесть мячей. Дважды отличился Рауан Исалиев, по одному разу отметились Вячеслав Вдовенко, Иван Нечаев, Мартин Ландстрем и Максим Семёнов. Уральцы смогли ответить на это лишь двумя точными ударами.

Во втором отрезке иркутяне поразили ворота первоуральцев еще пять раз. Дело до полного разгрома довели Вячеслав Вдовенко, Владислав Кузнецов, Рауан Исалиев, Иван Соловьев и Мартин Ландстрем. Гости смогли забить лишь один раз.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведёт также дома. 26 января наши парни скрестят клюшки с новосибирским «Сибсельмашем».

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