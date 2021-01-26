200 часов работ назначили директору фирмы, торгующей алкоголем, за долги Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Задолжала более полумиллиона рублей двум индивидуальным предпринимателям и двум обществам с ограниченной ответственностью директор коммерческой фирмы, торгующей алкогольной продукцией. Арбитражный суд Приангарья поставил женщине вернуть долг. Однако, как установили судебные приставы (им поступило решение суда), имея возможность вернуть средства, начальница этого не сделала.

- Зная о вынесенном запрете расходования денежных средств в размере 50% от суммы, поступающей в кассу организации, она изымала денежные средства в полном объеме, - рассказала пресс-службе УФССП начальник отдела организации дознания Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области Юлия Чиркова. – Директор расходовала их на иные цели, не связанные с исполнением судебного решения.

Такое поведение стало основание для возбуждения уголовного дела по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Женщину проговорили к 200 часам обязательных работ. Уточняется, что отработав положенное время, директор должна все же вернуть долг - 600 тысяч рублей.

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