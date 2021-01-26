Выяснилось, сколько иркутян затевают во время работы уборку, читают новости и сидят в соцсетях. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вот, дорогие работодатели, будете знать, как отправлять персонал на удаленку. Во время работы, будучи дома, приходится отвлекаться на уборку и другие домашние хлопоты. А что, обед-то самому себе варить надо! А там и мытье посуды подтягивается, да и пол подмести надо.

- Отвлекаюсь на уборку - честно признали 16% иркутян, на домашние дела, быт - 14%, - сообщает последние данные "КП"-Иркутск" руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко.

Кто-то занят подработкой, но таких немного - всего 5%, столько же успевают совершать покупки онлайн, но это не сильно возбраняется, потому что занимает мало времени. А большая часть исследования посвящена тому, на что тратят рабочее время люди и в офисе , и на работе.

У нас самая читающая страна в мире. Это всегда так было и сейчас так. Только сейчас часть рабочего времени тратится на чтение новостей в интернете - так поступает половина. Треть опрошенных листает соцсети и находит информацию там. А 59% - экстраверты, им важно общение. А где, как не в коллективе? Скорее всего, именно таким иркутянам сложнее всего далась удаленка.

Кстати, выяснилось, что больше всего отвлекаться на содержательное общение с коллегами любят юристы ( таких больше половины). А вот жизнь в соцсетях поглотила журналистов, маркетологов, рекламщиков и продавцов.

Самые дисциплинированные и вышколенные сотрудники - в банках. Нет возможности отвлекаться также у медиков и фармацевтов. Зависит степень преданности делу и от возраста - молодые сотрудники тратят меньше времени на работу, сильно ценя досуг. И даже от пола. Женщины более исполнительные и реже отвлекаются.