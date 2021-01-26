Шесть охотников-браконьеров задержали в лесах Иркутской области за неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу в нескольких районах Иркутской области на неделе инспекторы охраны окружающей среды Министерства лесного хозяйства выявили нарушения. Так, в Ольхонском районе Приангарья специалисты во время рейда нашли трех браконьеров, разделывающих незаконно добытого благородного оленя.

Также трое стрелков были остановлены во время незаконной охоты на оленя.

- У граждан при себе были охотничьи огнестрельные ружья, тепловизор и глушитель, - сообщает пресс-служба Министерства лесного комплекса Иркутской области.

А вот в Черемховском районе сотрудники лесного комплекса обнаружили факт перевозки незаконно добытых туш животных – это были 17 голов самцов кабарги, две головы рыси, части туши благородного оленя. За все время рейдов специалисты отобрали шесть огнестрельных оружий, на которых также не имелось разрешений. Все собранные материалы лесники передали в полицию.

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