Картину «Нищая» Ильи Репина из музея Иркутска покажут в Париже. Фото: фрагмент картины Ильи Репина "Нищая", предоставлено Иркутским художественным музеем

В первое свое зарубежное путешествие отправится картина «Нищая» кисти Ильи Репина из фонда Иркутского художественного музея. Это будет не короткий вояж – обратно в Приангарье работа мастера вернется только в марте 2022 года.

- Первым пунктом заграничной поездки станет художественный музей «Атенеум» города Хельсинки в Финляндии, где произведение в ряду других полотен из российских музеев будет экспонироваться на выставке «Репин» с 19 марта по 29 августа, - сообщает пресс-служба Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева.

После Финляндии шедевр отправят в Париж – в Музей изящных искусств «Пти Пале». Французы смогут любоваться произведением с 5 октября этого года до 23 января 2022 года. Интересный факт – именно во Франции и была написана эта картина в 1874 году.

За рубеж «Нищая» поедет в феврале, а пока она все еще здесь сотрудники музея предлагают посетить ряд событий, организованных специально для горожан, где можно будет подробней узнать о картине. Они будут интересны школьникам, студентам и взрослым сибирякам.

Мероприятия в Иркутском художественном музее, которые можно посетить до отъезда картины за рубеж. Фото: Иркутский художественный музей им. В. П. Сукачева

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