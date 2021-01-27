Названы сферы, в которых сибирякам готовы платить от 100 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ради достойной зарплаты специалисты иногда готовы к переездам. Выясним, где в Сибири (кроме вахты) можно заработать от 100 тысяч рублей в месяц.

- Наиболее высокооплачиваемая вакансия 2021 года в Сибири - позиция руководителя агентской группы банка в Томске, - рассказали аналитики портала Superjob.ru. - В Красноярске на первом месте - вакансия врача-рентгенолога, в Новосибирске - программиста «1С». В целом самые высокооплачиваемых позиции этого года - для руководителей и специалистов в сферах продаж, производства и строительства.

Как стало известно "КП"-Иркутск, в нашем городе, допустим, от 120 тысяч готовы платить прорабу на стройке. А в области зарплату от 100 тысяч обещают заместителю главного врача по лечебной работе в поселке Качуг. Где работать, решать специалистам.

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