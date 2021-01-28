Инспектор ГИБДД из Бурятии за взятки выдавал водительские права без экзаменов

Инспектор ГИБДД из Бурятии за взятки выдавал автомобильные права без экзаменов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Бурятии завершено расследование дела, по которому проходит бывший старший госинспектор безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД. Экс-полицейского обвиняют в том, что он выдавал водительские удостоверения за взятки.

Итак, по версии следствия, года 40-летний инспектор без экзаменов выдал права 5 местным жителям, «заработав» на этом 260 тысяч рублей. Кроме этого, по наводке своего брата, который являлся депутатом, бывший сотрудник ГИБДД незаконно оформил и выдал еще более 30 водительских удостоверений.

- Максимальная такса устанавливалась за изготовление и выдачу прав, «под ключ», - комментируют в СУ СК России по Бурятии. – В этом случае, полицейский незаконно добывал медицинские справки, свидетельства из автошколы о прохождении курса обучения и вождения. Реквизиты водительских прав инспектор вносил в специальную компьютерную программу ГИБДД, где также указывались сведения о якобы успешном прохождении «клиентом» всех этапов проведения экзаменов.

При этом права инспектор выдавал людям, которые вообще не умели водить автомобиль. Например, он без экзаменов сделал удостоверение категории С, женщине, которая без опыта стала ездить на многотонном грузовике, перевозя на нем грузы по сельской местности. В другом случае, житель соседнего региона купил у полицейского водительское удостоверение для дочери, которая затем стала водить мощный скоростной автомобиль.

Раскрыли преступную схему сотрудники МВД и УФСБ после того, как в районе резко увеличилось число выдаваемых прав. Уголовное дело сразу по нескольким статьям уже направлено в суд.