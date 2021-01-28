Должник в Иркутской области спрятался от судебных приставов за шкафом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Игрой в прятки – иначе такое поведение должника в Иркутской области и не назовешь. Пришедшие в дом другого неплательщика судебные приставы нашли еще одного, укрывавшегося от них сибиряка за шкафом.
- В отношении спрятавшегося мужчины на исполнении имеется исполнительное производство о взыскании штрафа в размере 2.5 тысячи рублей в пользу подразделения МВД России, - сообщает пресс-служба УФСПП России по Иркутской области.
И неплательщик об этом знал, но решил прятаться от судебных приставов, которые и нашли его за мебелью. Должник пытался еще и сбежать после этого, но был пойман.
- Составлен протокол за административное правонарушение по статье «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов», - отмечают приставы.
В ближайшее время наказание ему будет назначено мировым судьей. Игроку в прятки грозит штраф в размере от одной тысячи до 1500 рублей. Что не избавит его от необходимости выплатить имеющийся долг в 2500 рублей.
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