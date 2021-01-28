Снег с обочин иркутских улиц вывезут ночью 29 января

Снег с обочин улиц Иркутска вывезут ночью 29 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ночь на 29 января на дорогах города начнется вывоз снега с обочин и карманов иркутских улиц. Последствия снегопада 28 января «дорожники» устраняли весь день. Расчисткой и противогололедной обработкой артерий города весь день занимались специалисты на 70 спецмашинах.

- В первую очередь внимание уделяют главным городским улицам, дорогам с большим потоком автомобильного транспорта и участкам с выраженным рельефом местности, - сообщили в администрации города Иркутска.

Улицы областного центра очищают от каши и наката во время снегопада, однако, учитывать погодные условия особенно просят автомобилистов, ведь из-за осадков снижается коэффициент сцепления шин с дорожным покрытием.

Стоит отметить, что по прогнозу Иркутского Гидрометцентра, снег пойдет и этой ночью, также небольшие осадки обещают метеорологи и днем, 29 января.

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