МЧС: из-за снегопадов на дорогах Иркутской области ожидается гололед Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области вновь ухудшилась погода. Спасатели предупреждают о том, что из-за снегопада на дорогах региона ожидается ухудшение видимости и гололед. Пока трассы находятся в проезжем состоянии.

- За состоянием дорог в круглосуточном режиме следят 288 рабочих, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – На трассах дежуряти 18 автомобилей, оснащенных обогревом, питанием и другой помощи водителям. Также в готовности находится мобильный пункт обогрева вместимостью 50 человек.

Что касается Иркутска, то в столице Приангарья 30 января также прогнозируют снег. Ветер подует северо-восточный 4-9 м/с, с переходом днем на северо-западный 6-11 м/с, температура ночью -19,-21, днм -11,-13°.

Спасатели и инспекторы ГИБДД еще раз предупреждают автомобилистов о соблюдении скоростного режима на трассах и городских улицах. По возможности водителям лучше отказаться от дальних поездок.