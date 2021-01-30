Ограничения по времени работы кафе и ресторанов в Иркутской области сняты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Иркутской области ждали этого момента. Наступает февраль, впереди праздники, хочется отдохнуть как обычно, а не как " в пандемию". И такая возможность будет, хотя ограничения все-таки предстоит соблюдать. Это обязательные маски, дистанция в полтора метра и дезинфекция. И все-таки... Отличная новость!

"Ограничения по времени работы организаций общественного питания в Иркутской области сняты. Изменения в Указ Губернатора внесены в соответствии с решением санитарно-противоэпидемической комиссии. Сегодня, 30 января, глава региона Игорь Кобзев подписал документ", - сообщает подробности пресс-служба правительства Иркутской области.

Изменения не только эти. Разрешены спортивные соревнования любого уровня, причем как на свежем воздухе, так и в закрытых помещениях. При условии, кроме соблюдения других мер предосторожности, заполнения трибун на 50%. роме того, снято ограничение по участию в соревнованиях детей и подростков. А колледжи региона переходят на очный формат обучения.