ГИБДД: на федеральной трассе "Байкал" под Иркутском затруднено движение. Фото: Упрдор "Прибайкалье".

В Иркутской области разыгралась непогода. Идет снег, метель. На трассах постоянно трудятся бригады дорожных рабочих и спецтехники, только за сутки 29 января на обработку проезжей части автодорог, по данным Упрдор "Прибайкалье" израсходовано 1124 тонн противогололедных материалов. Работы продолжаются.

"Госавтоинспекция Иркутской области информирует водителей о затруднении в движении транспортных средств на федеральной автодороге в Шелеховском районе. С 71 по 75 километры федеральной автодороги "Байкал" в Шелеховском районе в связи с неблагоприятным погодными условиями затруднено движение транспортных средств", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Водителям, которые, несмотря на непогоду, решили выехать по делам, настоятельно рекомендуют отказаться от поездки. А если все же приходится отправляться, то быть предельно внимательными на дорогах, заранее планировать свой маршрут и маневры на проезжей части.