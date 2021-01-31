Погода в Иркутске 31 января: город накроет снег и метели Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутянам, которые сегодня, 31 января, рискнут выйти из дома на улицу, нужно одеваться теплее – город накроет снегопад и метель. Еще со вчерашнего вечера ветер в областном центе значительно усилился и продолжает бушевать. Порывы ветра достигают до 20 м/с.

В целом же синоптики Иркутского гидрометцентра 31 января прогнозируют в Иркутске переменную облачность. Почти весь день ожидается снег, ночью, наоборот, - без осадков. Сильный северо-западный ветер будет достигать 8-13 м/с. Днем столбики термометров установятся на отметке в -24…-26 градусов. Ночью похолодает до -38 градусов. При этом ожидается, что ветер к этому времени сменит направление и стихнет.

По Иркутской области 31 января местами ожидается небольшой снег, утром при прояснении – туман. Ветер северный, северо-западный 2-7 м/с, кое-где порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, что спровоцирует либо небольшие поземки, либо сильные метели. Температура воздуха в большинстве районов области будет колебаться от -24 до -29 градусов. При облачной погоде в ряде населенных пунктов столбики термометра опустятся до 34-39 градусов ниже нуля.

В частности, такой мороз ждет сегодня братчан – там будет малооблачно и без осадков. При этом температура воздуха составит -30…-32 градуса.