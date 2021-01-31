Еще 261 случай инфицирования коронавирусом выявили за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшую субботу коронавирус в Иркутской области подтвердился еще у 261 жителя региона. Об этом сообщает оперативный штаб при правительстве области. Общее число заразившихся COVID-19 в Приангарье приближается к 49-ти тысячам человек. Если быть точным, за все время пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 48 931 человека.

В больницах региона на 31 января находится 1 870 пациентов. За сутки было госпитализировано 22 человека. При этом, выздоровело от COVID-19 за сутки 224 жителя Иркутской области, всего с начала пандемии инфекцию победили 43 584 человека.

Прошедшие 24 часа вновь не обошлись без жертв коронавируса – за это время в Иркутской области от COVID-19 скончалось 11 человек. Всего за время пандемии в регионе от COVID-19 умерло 1 669 заразившихся. Еще 207 пациентов с коронавирусом умерли от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний.