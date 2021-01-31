В Братском районе из-за короткого замыкания обогревателя на пожаре погибла пенсионерка Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В ночь на воскресенье в городе Вихоревка Братского района в двухэтажном многоквартирном доме произошел пожар, жертвой которого стала 88-летняя пенсионерка. Ее тело пожарные обнаружили на полу комнаты, куда им пришлось проникать через окно, ведь дверь квартиры оказалась заперта.

О том, что в доме случился пожар, экстренные службы узнали от соседей погибшей женщины. Среди ночи жильцы дома почувствовали из подъезда сильный запах гари, когда открыли двери, - увидели плотную завесу дыма. Тут же они позвонили по номеру «112».

- Два пожарных расчёта, прибыв по указанному адресу, обнаружили возгорание в однокомнатной квартире на втором этаже, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Однако через дверь пожарным попасть в квартиру не удалось – она оказалась заперта изнутри. Тогда спасатели по автолестнице влезли в горящее жилище через окно.

Внутри пожарные обнаружили без признаков жизни 88-летнюю хозяйка квартиры. Дознаватели МЧС России предварительно установили, что пожар начался из-за короткого замыкания старого тенового обогревателя, который подключен через удлинитель. Провода замкнули, от искр загорелись ковер, на котором стоял обогреватель, и мебель.

В третьем часу ночи пожар был ликвидирован. В итоге в горящей квартире повреждены мебель и вещи. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

- Всего с начала 2021 года в Иркутской области зарегистрировано 497 пожаров, на которых погиб 31 человек и 18 человек получили различные травмы, - уточнили в МЧС.