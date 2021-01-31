Спасатели в Боханском районе откопали из снежного плена два автомобиля с водителями и пассажирами.
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Пожарные в Боханском районе помогли двум автомобилистам вытащить их машины из снежных сугробов. Иномарки одна за одной съехали в кювет и настолько сильно увязли в снегу, что спасателям пришлось пустить в ход лопаты и тросы.
Был уже поздний вечер, когда на номер экстренных служб «112» позвонил владелец одной из иномарок и попросил помощи. Приехавшие с полным комплектом оборудования пожарные общими усилиями с водителями откопали и вытащили оба автомобиля.
Это были «Тойота Ленд Крузер» и «SsangYong». Во внедорожнике ехала пожилая семейная пара. Во втором автомобиле находилось пять человек, в том числе ребенок.
- Люди не пострадали, - сообщается в официальном аккаунте ГУ МЧС России по Иркутской области в Instagram. – Водители и пассажиры отогрелись и дальше отправились на своих автомобилях.
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