Стало известно, какие больницы открывают в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По итогам третьего этапа исследования населения региона на коллективный иммунитет к коронавирусу 25,9% жителей области имеют антитела. Эти данные озвучивали и раньше, сразу после исследований, но сейчас озвучены окончательные итоги. Также на оперштабе заявлено о том, что открываются для всех пять больниц, ранее отданных под лечение коронавируса. .

- Областной гериатрический центр открывается для оказания помощи пациентам преклонного возраста. В Иркутске начали работать в обычном режиме городские больницы №5 и №6, медсанчасть ИАПО. В Ангарске вернулся к обычному режиму работы перинатальный центр, - отметил Игорь Кобзев.

Всего с начала пандемии переболели коронавирусом 48 931 пациентов. На сегодня лечение проходят 1870 человек. С симптомами внебольничной пневмонии заболевание протекает у 6,2% пациентов, у 87,2% человек наблюдается клиника ОРВИ, бессимптомное течение - у 6,6% заболевших.