Полицейские из Братска помогли замерзающей на трассе дальнобойщице из Челябинска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Грузовик КамАЗ, который перегородил полосу на 103 километре трассы «Вилюй» между Братском и Тулуном, инспекторы ГИБДД из Братска Дмитрий Сергеев и Андрей Осокин, заметили поздним вечером, 30 января. Оказалось, что КамАЗом управляла 25-летняя дальнобойщица из Челябинска. Женщина рассказала, что по дороге из Иркутской области, у ее грузовика замерзла топливная система, и машина встала колом на 40-градусном морозе. До ближайшего населенного пункта она не дотянула 10 километров.

- Чтобы помочь женщине, мы начали останавливать других дальнобойщиков, - рассказывает «КП»-Иркутск» Дмитрий Сергеев. – Но починить КамАЗ никто из водителей не смог. Оттащить грузовик сразу также не удалось. Нужен был груженный лесовоз. Чтобы дальнобойщица не замерзла, мы посадили ее греться в патрульную машину. Там она и уснула.

Сдвинуть тяжелый КамАЗ с места удалось только под утро. Женщину-водителя полицейские довезли до местной гостиницы. После того, как в автосервисе ее машину починили, она смогла продолжить путь в сторону Челябинска.