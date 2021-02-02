18900 доз вакцины «Спутник V» поставили в Иркутскую область. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще 18 900 доз вакцины «Спутник V» поступили в Иркутскую область. Напомним, по последним данным, прививку первым компонентом уже сделали более 13 тысяч жителей региона.

- Новую партию уже распределили между прививочными пунктами региона. Сегодня из Иркутска выехала машина, которая доставит вакцину в муниципалитеты, - заявил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Как и планировалось, иммунизацию проводят буквально "с колес", записавшихся приглашают в поликлинике в порядке очереди. К этому дню в регионе открыто 62 прививочных пункта. Все желающие записаться на вакцинацию могут позвонить по телефонам поликлиник, а также обратиться на Единый портал госуслуг и сайт кврачу38.рф.

Кстати, сегодня ситуация по коронавирусу выглядит следующим образом: вирусом с начала пандемии заразились около 49, 5 тысяч жителей региона, около 44 тысяч уже выздоровели.