Детских палаточных лагерей в 2021 году в Иркутской области не будет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Летом 2021 года детских палаточных лагерей в Иркутской области не будет. Об этом стало известно после заседания комитета по здравоохранения и социальной защите. Специалисты отмечают, что таковы требования Роспотребнадзора России. Что касается стационарных оздоровительных учреждений, к ним также предъявляются особые требования.

- В связи с пандемией они должны быть заполнены не более чем на 50%, поэтому общее число путевок снизится, - сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области. - Стоимость путевок на текущий год утверждена, она увеличена на 3,6% по сравнению с прошлогодней. Соответствует средней стоимости по Сибири.

Отмечается, что в этом году на оздоровление детей в Иркутской области выделено более 663 миллионов рублей.

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