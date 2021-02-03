СПА-центр выплатит 100 000 рублей иркутянину за травму головы в бассейне Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Не нырял, не прыгал с бортиков, а просто спускался по лестнице в бассейн и при погружении так стукнулся головой, что вынужден был обратиться за помощью к медикам. У иркутянина врачи обнаружили травму головы с рассечением до кости. Мужчина обратился в Кировский суд, чтобы СПА-центр привлекли к ответственности.

Однако в районном суде решение было принято не в пользу пострадавшего. Руководствовались тем, что отдыхающий нарушил правила СПА-центра. Тогда мужчина подал апелляцию в вышестоящую инстанцию, где решить дело помогла предоставленная ответчиком видеозапись.

На видео видно, что ничего иркутянин не нарушал, просто под водой находилась ступень с вертикальным углом, которую видно не было. Никаких табличек, предупреждающих о выступе, у чаши установлено также не было.

- Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда удовлетворила исковые требования и взыскала с индивидуального предпринимателя в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей и штраф в размере 50 000 рублей, - сообщает пресс-служба суда.

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