Предприниматель из Иркутска, убивший приятеля из-за 7 миллионов рублей, приговорен к 19 годам заключения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске поставлена точка в расследовании резонансного убийства директора и учредителя одной из фирм. Следователям удалось доказать, что с ним расправился его 31-летний знакомый предприниматель. Для преступления бизнесмен разработал план. Он убедил приятеля перевести на его счет более 7 млн рублей якобы для покупки оборудования в рамках контракта, заключенного с одним из университетов Иркутска. На самом же деле никаких контрактов с ВУЗом он не заключал.

Через несколько месяцев предприниматель получил от обманутого приятеля деньги на свой счет. Но, возвращать их он не собирался. Поэтому решил убить товарища. 6 марта 2019 года бизнесмен заманил ничего не подозревающего мужчину в гараж, напал на него с металлическим предметом и несколько раз ударил его по голове. От полученных травм тот скончался на месте. После этого преступник вывез тело на залив Ершовский, где утопил в заранее приготовленной проруби. Задержали его в апреле 2019-го. В отношении него было возбуждено сразу два уголовных дела по статьям «Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление» и «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». На днях мужчина услышал приговор суда.

- Он приговорен к 19 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службах СУ СК России Иркутской области и прокуратуры Приангарья. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.