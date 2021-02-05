Мошенники обманывают руководителей учебных заведений Ангарска, представляясь инспекторами пожарной безопасности Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарске сразу несколько руководителей учебных заведений попали на удочку мошенников. Их обманули по одной похожей схеме. Аферисты звонили им, представлялись инспекторами пожарной безопасности, и сообщали о грядущей серьезной проверке.

Так, преступники обвели вокруг пальца 57-летнюю сотрудницу одного из ангарских учебных заведений. Ей аферисты сообщили о скором приезде проверки из Москвы. Чтобы получить положительный результат, лже-инспектор предложил женщине перевести на указанный им номер телефона 110 тысяч рублей. Та поверила и сразу отправила деньги, но никакую проверку так и не дождалась.

- По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Преступники разыскиваются.

Полицейские еще раз напоминают, что все проверки пожарной безопасности проходят планово. О времени и месте их проведения, инспекторы предупреждают заранее, и не просят за это «вознаграждение».