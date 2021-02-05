Земля в Иркутской области будет продаваться онлайн

Эксперимент охватывает районы вблизи Байкала - Ольхонский, Иркутский, Слюдянский Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Решили, допустим, строить дом - шаг большой. Но прежде, чем сделать его, надо с участком определиться. Если его нет, сначала придется озадачиться покупкой земли. На это требуется время: найти подходящую территорию, съездить и посмотреть, а затем «пробить» данные и бегать по госструктурам, чтобы оформить сделку. Но теперь схема станет проще. Выбрать и оформить участок можно будет в режиме онлайн, не выходя из дома. Для этого всего-то и требуется, что зайти в единую базу информации по земле. Удобно! И Приангарье - в числе первых четырех регионов страны, где в 2021 году в пилотном режиме появится такой ресурс. Правда, пока он охватит лишь три района области.

- Это Иркутский район - быстро застраивающаяся территория. Слюдянский - прибайкальская земля, мекка для туристов. Ольхонский - заповедные места, - перечислил глава Приангарья Игорь Кобзев. - Регион заинтересован в успехе эксперимента. Единый ресурс по земле и недвижимости будет способствовать развитию территорий.

Причем процесс еще и много времени не займет - от выбора до регистрации земли уйдет примерно две недели.