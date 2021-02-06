Очередное землетрясение силой три балла произошло в Иркутске.

Жители Иркутска уже устали от землетрясений, которые практически не прекращаются, начиная с 12 января, когда рано утром жители города проснулись от сильных подземных толчков в пять баллов. Их вызвало сильнейшие колебания земной коры, эпицентр которых приходился на район у монгольского озера Хубсугул. С тех пор в этом районе было больше 200 чувствительных афтершоков. Вскоре проснулись и другие сейсмоопасные участки. В этот раз, ночью на 7 февраля, тряхнуло в районе Кабанска, в Бурятии

-Подземные толчки силой в четыре балла ощутили в Кабанске, Н. Саянтуе, - приводят данные в Байкальском филиале Геофизической службы РАН. - В Иркутске, Ангарске, Шелехове, Улан-Удэ и поселке Маркова - три балла.

Время землетрясения зафиксировано в 00. 10 7 февраля. Именно поэтому жители Иркутска и Ангарска его и почувствовали.