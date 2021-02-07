Четыре человека погибли в ДТП с легковыми автомобилями и микроавтобусом вблизи Листвянки

Четыре человека погибли в ДТП вблизи Листвянки.
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Смертельное ДТП произошло около 23.30 часов 6 февраля в Иркутском районе. В нескольких километрах от Листвянки столкнулись два легковых автомобиля - "Хонда Фит" и "Тойота Филдер". Они двигались попутно. "Тойота", от удара выехав на полосу встречного движения, вдобавок столкнулась с микроавтобусом "Пежо". Судя по фото с места аварии, легковые автомобили вылетели с дороги, один из них перевернулся.
- Водитель и трое пассажиров "Хонды" погибли на месте до приезда скорой помощи, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Дорожные полицейские проводят проверку. Предстоит выяснить, из-за чего произошла страшная авария.
В ДТП попали два легковых авто и микроавтобус.
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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