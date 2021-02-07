Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

За год жители Иркутской области оформили ипотеки на 58 миллиардов рублей

Средняя сумма кредита на жилье в 2020 году составила 2,2 миллиона рублей
Любовь АРБАТСКАЯЛюбовь АРБАТСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
За год жители Иркутской области оформили ипотеки на 58 миллиардов рублей

За год жители Иркутской области оформили ипотеки на 58 миллиардов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году в Иркутской области был бум на ипотеку - за год местные жители оформили 26 кредитов на жилье. Это на четверть больше, чем в 2019-м. А общая сумма выросла в 1,5 раза - до 58 миллиардов рублей.

- Средняя сумма кредита на приобретение жилья в 2020 году составила 2,2 миллиона рублей, - сообщили в отделении Центробанка по Иркутской области. - Это на 12% больше, чем годом ранее. Наиболее активно покупали недвижимость в декабре. За один месяц оформлено более 3,2 тысячи ипотечных договоров, а общая сумма сделок достигла 7,6 миллиардов рублей.

Специалисты объясняют, что сибиряков привлекли сниженные ипотечные ставки. Так, к концу 2020-го в среднем они составляли 7,4% годовых, а в 2019-м составляли 9,2%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты подсчитали, какой доход нужен семье в Иркутске, чтобы ипотека не стала ярмом

В 2020-м был бум на кредиты на жилье, рассчитываться придется годами (подробности)