За год жители Иркутской области оформили ипотеки на 58 миллиардов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году в Иркутской области был бум на ипотеку - за год местные жители оформили 26 кредитов на жилье. Это на четверть больше, чем в 2019-м. А общая сумма выросла в 1,5 раза - до 58 миллиардов рублей.

- Средняя сумма кредита на приобретение жилья в 2020 году составила 2,2 миллиона рублей, - сообщили в отделении Центробанка по Иркутской области. - Это на 12% больше, чем годом ранее. Наиболее активно покупали недвижимость в декабре. За один месяц оформлено более 3,2 тысячи ипотечных договоров, а общая сумма сделок достигла 7,6 миллиардов рублей.

Специалисты объясняют, что сибиряков привлекли сниженные ипотечные ставки. Так, к концу 2020-го в среднем они составляли 7,4% годовых, а в 2019-м составляли 9,2%.

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