Бывший директор лесхоза из Иркутской области осужден за взятку в 1,4 миллиона рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Иркутской области поставлена точка в уголовном деле, по которому проходил уже бывший директор лесхоза. Его обвинили в получении крупной взятки. Итак, следователи выяснили, что в августе 2019 года он обещал местному предпринимателю выделить лесной участок под заготовку спелой и перестойной древесины. За это мужчина потребовал вознаграждение в 1,4 миллиона рублей.

23 октября 2019 года следователи и сотрудники УФСБ России по Иркутской области задержали директора при передаче ему первой части взятки в 250 тысяч рублей. Также был задержан 39-летний предприниматель, который выступал в роли посредника. На днях Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор бывшему директору лесхоза.

- Он приговорен к 8 годам лишения свободы со штрафом в 2 млн рублей, - сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры Иркутской области. – Что касается предпринимателя, то ранее его приговорили к 5 годам лишения свободы условно.