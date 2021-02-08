К пожизненному заключению приговорен житель Усолья-Сибирского, который с подельником убил трех человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Усолье-Сибирском поставлена точка в расследовании тройного убийства, которое произошло в конце января 2020 года. Итак, трагедия произошла в один из вечеров, когда компания приятелей устроила застолье. В какой-то момент, между собутыльниками возникла ссора. Один из мужчин неожиданно ударил оппонента ножом, а затем топором. От полученных травм тот скончался.

Все это произошло на глазах хозяйки дома. Чтобы не оставлять свидетелей, убивший знакомого мужчина вместе со своим подельником решили расправиться и с женщиной. Они ударили ее ножом и отверткой в шею и голову. Затем сообщники догнали еще одного свидетеля убийства, который пытался убежать из дома, и расправились с ним таким же способом.

Задержать убийц удалось по горячим следам. Оказалось, что ранее они уже были неоднократно судимы. В отношении них было возбуждено уголовное дело по более тяжкой статье «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление». На днях преступный дуэт услышал приговор суда.

- Один из обвиняемых – 34-летний мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. Его 49-летний сообщник отправится в колонию строгого режима на 19 лет.