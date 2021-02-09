Праздничную программу к 14 февраля приготовили в Иркутском Зоосаде. Фото: предоставлено Иркутским Зоосадом

Звери и пернатые слыхать не слыхивали про отмечаемый людьми День влюбленных. Однако, крепкие, верные пары в их рядах – не редкость. Гиббоны, лебеди, волки, сипухи и многие другие создают семью на много лет. Чего стоит только одна легенда о лебединой верности! Узнать больше о примерах крепкой любви у животных в воскресенье можно будет в Иркутском Зоосаде. Так, ко Дню Святого Валентина приготовили специальную программу.

В планах проведение квест-викторины «Влюбленные парочки» - с 12.00 до 17.00, а в 14.00 начнется тематическая экскурсия и показательные кормления «влюбленных» зоопарка. Гости увидят, как делят трапезу песцы, лисы, енотовидные собаки, сурикаты, носухи и другие земные создания.

- Влюбленные пары смогут посетить зоосад 14 февраля по одному билету, - рассказали в Зоосаде. – Показательные кормлений у нас также будут и 13 числа. В субботу иркутяне смогут понаблюдать за поведением во время еды лисиц – в 14.00 - и волка – 16.00.

День всех влюбленных в Иркутском Зоосаде

ГДЕ: г. Иркутск, ул. Кольцова, 93

КОГДА: 14 февраля, с 11.00 до 18.00

Цена билета: 350 руб. - взрослый, 250 руб. – детский с 4 лет (до 4 лет – бесплатно), 200 руб. – пенсионный